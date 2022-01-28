Підозрюваний у стрілянині в Дніпрі визнав провину під час виступу в суді

Підозрюваний у стрілянині на території заводу Південмаш у Дніпрі, солдат строкової служби Національної гвардії України Артемій Рябчук заявив, що визнає свою провину. Він сказав про це на засіданні Кіровського райсуду Дніпра, де йому обирають запобіжний захід.

«Мені щиро жаль тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час, 26, 27 число, ніч. Після затримання ми з прокурором і слідчим провели допит, на якому я до пізньої ночі все висловив, все розповів, як було після того, як добровільно здався. Моє єдине бажання – не відправляйте мене на гаупвахту, а до слідчого ізолятора», – сказав Артемій Рябчук.

Прокуратура вимагає для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави, оскільки вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Артемій Рябчук заявив, що не погоджується з тим, що може впливати, бо перебуває під вартою.

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить обшук у військовій частині, де проходив службу Артемій Рябчук, «з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину».

За даними ДБР, працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження й організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного і повного розслідування даного кримінального провадження.

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Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.