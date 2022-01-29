У Дніпрі попрощалися із загиблими під час стрілянини на заводі «Південмаш»

У Дніпрі попрощалися із загиблими під час стрілянини на території заводу «Південмаш». Як передає кореспондент Радіо Свобода, церемонія відбувалася в Палаці культури машинобудівників, на неї зібралися десятки людей.

Священники Православної церкви відслужили панахиду.

В останню путь провели цивільну та чотирьох загиблих військовослужбовців військової частини 3021 Нацгвардії. Троє з нацгвардійців – не з Дніпра. Їхні тіла перевезуть і поховають на батьківщині, у Херсонській області.

Серед загиблих – 34-річний старший лейтенант з Херсонщини Олександр Буганов, учасник бойових дій на Донбасі. Він потрапив у полон бойовиків в Іловайському котлі, був звільнений через чотири місяці. Після АТО Олександр закінчив Національну академію Нацгвардії України. Служив офіцером відділення по роботі з особовим складом. Був одружений, у нього лишилося двоє маленьких доньок. Нагороджений медаллю Захисник Батьківщини, відзнакою президента України за участь в бойових діях, медаллю за 15 років сумлінної служби.

21-річний старший солдат Артем Левківський народився у місті Олешки на Херсонщині. Після школи закінчив Херсонське кулінарне училище. Восени 2020 року був призваний на строкову службу до Нацгвардії. Після неї залишився служити у військовій частині, був кінологом.

24-річний молодший сержант Олександр Драган з Дніпра теж служив на строковій службі, а потім підписав контракт з Нацгвардією.

21-річний старший солдат Леонід Чернік – з села Волинського Херсонської області. Навчався на електрозварювальника, працював трактористом у рідному селі. Був солдатом-строковиком, служити йому залишалося три місяці.

Також у Палаці культури машинобудівників попрощалися із загиблою цивільною 35-річною Вірою Лебединець. Вона працювала контролеркою відомчої воєнізованої охорони Південмашу, у неї залишилася 12-річна донька.

28 і 29 січня в Дніпрі оголошені днями жалоби.

Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині –солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

28 січня суд обрав Аретмію Рябчуку запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі №4 без права внесення застави. Термін дії запобіжного заходу – до 27 березня. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину.