Поранених строковиком нацгвардійців виписують з лікарні у Дніпрі

Чоловіків-нацгвардійців, поранених строковиком Артемієм Рябчуком, готують на виписку з лікарні у Дніпрі, повідомив медичний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Він також розповів про стан 22-річної військової Жанни, яка зазнала найтяжчих поранень під час стрілянини на території заводу «Південмаш». У неї влучили три кулі, найскладніше поранення – у живіт.

Як повідомив Сергій Риженко, для хірургічного втручання у дівчини було багато ризиків – низький гемоглобін, розбитий кишківник, розтрощені хребці, але її вже двічі прооперували. Загрози життю дівчини немає, попереду у неї ще лікування і реабілітація.

«Зараз Жанна вже хоче вставати з ліжка і бігти – бігти займатися спортом, особистим життям… Я хочу сказати слова подяки всім нашим лікарям, медсестрам за те, що ця дівчинка отримала шанс жити», – сказав Сергій Риженко.

Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

28 січня суд обрав Артемію Рябчуку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до 27 березня. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину. 4 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від попередніх свідчень, заявивши про те, що давав їх в умовах «застосування засобів психологічного тиску та в стані сильного душевного хвилювання».