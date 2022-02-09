Стрілянина в Дніпрі: комісія виявила факти нестатутних відносин, мотиви стрільця ще невідомі – Єнін

Службове розслідування обставин стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі виявило ознаки позастатутних відносин, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін 9 лютого.

Він повідомив, що комісія провела анкетування особового складу частини №3021 Національної гвардії.

«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР. Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування», – уточнив Єнін.

Чиновник додав, що завданням службового розслідування Міністерства внутрішніх справ є з’ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити кадрову політику та дотримання порядку несення військової служби.

«Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», – заявив заступник міністра.

Крім того, комісія, за його словами, виявила порушення порядку та організації несення служби, «що і призвело до трагедії»:

«Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня», – розповів Єнін.

Він також зазначив, що поранені внаслідок стрілянини військові одужують, частину з них виписали з реанімації. Представник МВС анонсував, що наприкінці тижня частина комісії повернеться з Дніпра «для більш ґрунтовної доповіді».

Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

28 січня суд обрав Артемію Рябчуку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до 27 березня. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину. 4 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від попередніх свідчень, заявивши про те, що давав їх в умовах «застосування засобів психологічного тиску та в стані сильного душевного хвилювання».