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Дніпро: орденом «За мужність» посмертно нагородили військового групи «Евакуація 200» Геннадія Писаренка

Геннадій Писаренко повертав із зони бойових дій загиблих військових на волонтерських засадах протягом року, після чого йому запропонували службу за контрактом

У Дніпрі орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили молодшого сержанта Збройних сил України Геннадія Писаренка. Церемонія передання нагороди дружині та сину загиблого відбулася 4 лютого в дніпровському Музеї АТО, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На церемонії зібралися родичі, друзі, бойові побратими бійця, а також небайдужі жителі міста.

52-річний дніпрянин Геннадій Писаренко займався пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл загиблих бійців із зони бойових дій на Донбасі в рамках гуманітарного проєкту «Евакуація 200». Як розповіла Радіо Свобода його дружина Любов Писаренко, спершу чоловік робив це на волонтерських засадах, потім, 2018-го року, підписав контракт з ЗСУ і служив у спеціалізованому підрозділі.

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«Він був на Майдані, потім почав займатися волонтерством – возив воду, продукти, речі бійцям, кинув задля цього роботу. 2017-го його вперше попросили відвезти тіло бійця – була машина, але не було водія. Він як людина, яка пройшла Афган (війну в Афганістані – ред.), погодився. За тиждень йому ще раз зателефонували: нема кому везти, ніхто не може, це страшно», – сказала Любов Писаренко.

За її словами, Писаренко працював на волонтерських засадах протягом року, після чого йому запропонували службу за контрактом.

«Хочу сказати, що люди, які служать у цьому підрозділі – дуже сильні, це люди-брили, ці хлопці все пропускають через свої серця. Це люди великої сили, великої любові. Таких людей треба пам’ятати. І треба дбати про них, поки вони живі – і щодо зарплат, і щодо соцзахисту», – сказала Любов Писаренко.

Військовий капелан Дмитро Поворотний розповів, що знав Геннадія Писаренка зі шкільних років.

«Він був старшим від мене, але я запам’ятав його – він завжди був справедливим, добрим, чуйним. Завжди гуртував, був організатором наших хлопчачих ігор. Таким справедливим він був до кінця свого життя. І до самого краю свого життя виконував свій обов’язок – повертав наших полеглих героїв додому. За нашими спинами – портрети наших загиблих земляків, більшість із яких доправив додому саме цей підрозділ», – сказав він.

У Музеї АТО в Дніпрі презентували фільм про Геннадія Писаренка. Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Геннадій Писаренко помер при виконанні службових обов’язків: у листопаді 2021 року він транспортував тіло загиблого бійця на Львівщину. Коли автомобіль зупинився на заправці у місті Пирятин Полтавської області, у чоловіка стався серцевий напад.

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