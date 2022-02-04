Дніпро: орденом «За мужність» посмертно нагородили військового групи «Евакуація 200» Геннадія Писаренка

У Дніпрі орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили молодшого сержанта Збройних сил України Геннадія Писаренка. Церемонія передання нагороди дружині та сину загиблого відбулася 4 лютого в дніпровському Музеї АТО, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На церемонії зібралися родичі, друзі, бойові побратими бійця, а також небайдужі жителі міста.

52-річний дніпрянин Геннадій Писаренко займався пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл загиблих бійців із зони бойових дій на Донбасі в рамках гуманітарного проєкту «Евакуація 200». Як розповіла Радіо Свобода його дружина Любов Писаренко, спершу чоловік робив це на волонтерських засадах, потім, 2018-го року, підписав контракт з ЗСУ і служив у спеціалізованому підрозділі.

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«Він був на Майдані, потім почав займатися волонтерством – возив воду, продукти, речі бійцям, кинув задля цього роботу. 2017-го його вперше попросили відвезти тіло бійця – була машина, але не було водія. Він як людина, яка пройшла Афган (війну в Афганістані – ред.), погодився. За тиждень йому ще раз зателефонували: нема кому везти, ніхто не може, це страшно», – сказала Любов Писаренко.

За її словами, Писаренко працював на волонтерських засадах протягом року, після чого йому запропонували службу за контрактом.

«Хочу сказати, що люди, які служать у цьому підрозділі – дуже сильні, це люди-брили, ці хлопці все пропускають через свої серця. Це люди великої сили, великої любові. Таких людей треба пам’ятати. І треба дбати про них, поки вони живі – і щодо зарплат, і щодо соцзахисту», – сказала Любов Писаренко.

Військовий капелан Дмитро Поворотний розповів, що знав Геннадія Писаренка зі шкільних років.

«Він був старшим від мене, але я запам’ятав його – він завжди був справедливим, добрим, чуйним. Завжди гуртував, був організатором наших хлопчачих ігор. Таким справедливим він був до кінця свого життя. І до самого краю свого життя виконував свій обов’язок – повертав наших полеглих героїв додому. За нашими спинами – портрети наших загиблих земляків, більшість із яких доправив додому саме цей підрозділ», – сказав він.

У Музеї АТО в Дніпрі презентували фільм про Геннадія Писаренка. Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Геннадій Писаренко помер при виконанні службових обов’язків: у листопаді 2021 року він транспортував тіло загиблого бійця на Львівщину. Коли автомобіль зупинився на заправці у місті Пирятин Полтавської області, у чоловіка стався серцевий напад.