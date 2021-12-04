У Львові поховали останки українського військового, який 6 років вважався безвісти зниклим

У Львові 4 грудня поховали останки бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, львів’янина Олександра Бондаря, який вважався безвісти зникли з січня 2015 року.

Олександр Бондар, 1968 року народження, був мобілізований у третю хвилю мобілізації. Він захищав Донецький аеропорт з грудня 2014-го до січня 2015 року.

Зник безвісти 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. За свідченнями побратимів, «кіборг» пішов подивитися, яка є можливість вибратися з терміналу.

«Після другого підриву Олександр безвісти пропав. Були різні історії, хтось десь бачив, ніби він контужений ішов у бік злітної смуги. Але, коли людина пропала безвісти, то обростає чутками, дзвонять аферисти і від рідних вимагають гроші. Знайшли залишки тіла, і ДНК підтвердилось», ‒ каже директор Будинку воїна у Львові Олег Височанський, який служив із Олександром Бондарем.

Коли будівля Донецького аеропорту впала, тіло Олександра під завалами не знайшли.

Прощання з бійцем відбулось у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали «кіборга» на Личаківському цвинтарі поруч із іншими українськими військовослужбовцями, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну.

Згідно з указом президента України від 12 травня 2020 року, «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України», Олександр Бондар нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

У ці дні у Будинку воїна у Львові відкрили виставку «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо», де серед 30 фотографій є і світлина Олександра Бондара. На виставці експонуються світлини, на яких батьки, дружини, діти тримають фотографії синів, чоловіків, тат, які вважаються безвісти зниклими.

За офіційною інформацією, безвісти зниклими внаслідок збройного конфлікту на східних теренах України вважаються від 600 до 700 громадян України. Але це приблизна цифра, оскільки людей може бути ще більше.