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Донбас

Тривожні дзвіночки: бойовикам на Донбасі підняли оклад та відправили на навчання

Ілюстративне фото

Для утримання людей у складі підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі, особовому складу підвищують оплату більше ніж на 30% від попередньої. Це відбувається на тлі активного намагання підвищити рівень підготовки цих формувань з боку російського керівництва. Про те, що в останні дні відбувається з підрозділами бойовиків на Донбасі, розповідає Радіо Донбас.Реалії.

Підготовка

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 1 грудня 2021 року в підконтрольних Росії збройних формуваннях розпочато новий період оперативної та бойової підготовки. У рамках зазначеного російськими гібридними силами, проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин до вищого ступеня бойової готовності. Водночас на окремих напрямках здійснюється ротація підрозділів на передових позиціях та проводиться інтенсивна підготовка артилерійських і мінометних розрахунків.

Наприкінці листопада 2021 року Радіо Донбас.Реалії вже виявили полігон, на якому підконтрольні Росії формування проводять навчання з залученням танків та артилерії.

Йдеться про полігон та базу зберігання техніки бойовиків неподалік Тернового на непідконтрольній частині Донбасу. Ось цей полігон на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез).

Ось супутникові знімки цього місця. Червоним виділені опори ЛЕП, ліворуч та сама характерна опора, що вирізняється серед інших. Жовтим виділені характерні сліди від танкових гусениць
Ось супутникові знімки цього місця. Червоним виділені опори ЛЕП, ліворуч та сама характерна опора, що вирізняється серед інших. Жовтим виділені характерні сліди від танкових гусениць

У звіті СММ ОБСЄ за 24 листопада 2021 року двічі згадуються навчання на території ОРДЛО. Одного разу цим пояснюють вибухи, які патруль почув під Маринівкою. В іншому випадку «проведенням навчань» бойовики пояснюють недопуск представників Місії в район Олександрівки на півдні Донецької області. Ми спершу подумали, що танкові навчання там.

Оклад

Одночасно з цим з’явилися повідомлення про те, що задля утримання бойовиків у підрозділах, рівень оплати їхньої служби було підвищено.

Наприклад, за службу в одному з артилерійських підрозділів обіцяють винагороду до 60 000 рублів на місяць (близько 22 тисяч гривень).

Оголошення на одній з вулиць Донецька
Оголошення на одній з вулиць Донецька

Справа у тому, що ще нещодавно така платня не перевищувала 17 тисяч рублів (трохи більше від 6 тисяч гривень).

Типові оголошення ще у вересні 2021 року
Типові оголошення ще у вересні 2021 року

Такий рівень оплати служби називали однією з основних причин як низького морального рівня у підрозділах, так і неукомплектованість НЗФ особовим складом. Але навіть цей рівень оплати праці лишався вищим, ніж пересічна зарплата в ОРДЛО.

Інформацію про підвищення платні бойовикам підтвердив і командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк. За його словами, низький морально-бойовий дух в угрупованнях бойовиків змусив їхнє командування підвищити оплату праці на тлі загострення ситуації навколо українсько-російського кордону та проведення навчань.

З 1 квітня до 15 липня 2021 року угруповання планували набрати 200 чоловіків 1994–2003 років народження, які не перебувають у запасі. З 1 жовтня по 31 грудня 2021 року оголошений вже другий призов на військову службу громадян 1994–2003 років народження. Служба триває шість місяців. Перший призов угруповання назвало добровільним.

Росія у конфлікті на Донбасі

Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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