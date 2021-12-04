Тривожні дзвіночки: бойовикам на Донбасі підняли оклад та відправили на навчання

Для утримання людей у складі підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі, особовому складу підвищують оплату більше ніж на 30% від попередньої. Це відбувається на тлі активного намагання підвищити рівень підготовки цих формувань з боку російського керівництва. Про те, що в останні дні відбувається з підрозділами бойовиків на Донбасі, розповідає Радіо Донбас.Реалії.

Підготовка

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 1 грудня 2021 року в підконтрольних Росії збройних формуваннях розпочато новий період оперативної та бойової підготовки. У рамках зазначеного російськими гібридними силами, проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин до вищого ступеня бойової готовності. Водночас на окремих напрямках здійснюється ротація підрозділів на передових позиціях та проводиться інтенсивна підготовка артилерійських і мінометних розрахунків.

Наприкінці листопада 2021 року Радіо Донбас.Реалії вже виявили полігон, на якому підконтрольні Росії формування проводять навчання з залученням танків та артилерії.

Йдеться про полігон та базу зберігання техніки бойовиків неподалік Тернового на непідконтрольній частині Донбасу. Ось цей полігон на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез).

У звіті СММ ОБСЄ за 24 листопада 2021 року двічі згадуються навчання на території ОРДЛО. Одного разу цим пояснюють вибухи, які патруль почув під Маринівкою. В іншому випадку «проведенням навчань» бойовики пояснюють недопуск представників Місії в район Олександрівки на півдні Донецької області. Ми спершу подумали, що танкові навчання там.

Оклад

Одночасно з цим з’явилися повідомлення про те, що задля утримання бойовиків у підрозділах, рівень оплати їхньої служби було підвищено.

Наприклад, за службу в одному з артилерійських підрозділів обіцяють винагороду до 60 000 рублів на місяць (близько 22 тисяч гривень).

Справа у тому, що ще нещодавно така платня не перевищувала 17 тисяч рублів (трохи більше від 6 тисяч гривень).

Такий рівень оплати служби називали однією з основних причин як низького морального рівня у підрозділах, так і неукомплектованість НЗФ особовим складом. Але навіть цей рівень оплати праці лишався вищим, ніж пересічна зарплата в ОРДЛО.

Інформацію про підвищення платні бойовикам підтвердив і командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк. За його словами, низький морально-бойовий дух в угрупованнях бойовиків змусив їхнє командування підвищити оплату праці на тлі загострення ситуації навколо українсько-російського кордону та проведення навчань.

З 1 квітня до 15 липня 2021 року угруповання планували набрати 200 чоловіків 1994–2003 років народження, які не перебувають у запасі. З 1 жовтня по 31 грудня 2021 року оголошений вже другий призов на військову службу громадян 1994–2003 років народження. Служба триває шість місяців. Перший призов угруповання назвало добровільним.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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