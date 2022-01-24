Розстріл Східного у Маріуполі: шлях від трагедії до відновлення у фото

Сім років тому ракети «Граду» та «Урагану» поцілили у спальний район Маріуполя Східний (Восточный). Слідство України, а також міжнародна спільнота розслідувачів Bellingcat встановили, що обстрілом керували командири армії Росії високого рангу – начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майор Степан Ярощук, полковник Олександр Цаплюк та підполковник Максим Власов. Установки, з яких вівся вогонь по житлових кварталах, були доставлені з російської території в ніч напередодні обстрілу. Росія заперечує це.



24 січня 2015 року на вулицях Маріуполя стояли дими від розривів ракет, поруйновані під'їзди багатоповерхівок та лежали тіла загиблих. Радіо Донбас.Реалії пригадує, як усе було та як місто оговталось від того нападу.