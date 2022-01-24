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Розстріл Східного у Маріуполі: шлях від трагедії до відновлення у фото

Сім років тому ракети «Граду» та «Урагану» поцілили у спальний район Маріуполя Східний (Восточный). Слідство України, а також міжнародна спільнота розслідувачів Bellingcat встановили, що обстрілом керували командири армії Росії високого рангу – начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майор Степан Ярощук, полковник Олександр Цаплюк та підполковник Максим Власов. Установки, з яких вівся вогонь по житлових кварталах, були доставлені з російської території в ніч напередодні обстрілу. Росія заперечує це.

24 січня 2015 року на вулицях Маріуполя стояли дими від розривів ракет, поруйновані під'їзди багатоповерхівок та лежали тіла загиблих. Радіо Донбас.Реалії пригадує, як усе було та як місто оговталось від того нападу.
Раннього суботнього ранку, за одну хвилину на спальний район міста обрушилися 120 снарядів, посіявши біль і страх, зруйнувавши будинки, школи та долі.
1 Раннього суботнього ранку, за одну хвилину на спальний район міста обрушилися 120 снарядів, посіявши біль і страх, зруйнувавши будинки, школи та долі.
Місія ОБСЄ фіксує руйнування та жертв на вулицях мікрорайону Східний. За висновком, який невдовзі оприлюднить СММ, вогонь вівся з окупованої території&nbsp;
2 Місія ОБСЄ фіксує руйнування та жертв на вулицях мікрорайону Східний. За висновком, який невдовзі оприлюднить СММ, вогонь вівся з окупованої території 
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31 загиблий і понад 100 поранених, 80 зруйнованих будинків, 3 дитячі садки та 4 школи &ndash; результат удару реактивної артилерії&nbsp;
4 31 загиблий і понад 100 поранених, 80 зруйнованих будинків, 3 дитячі садки та 4 школи – результат удару реактивної артилерії 
Добровольці здають кров постраждалим&nbsp;
5 Добровольці здають кров постраждалим 
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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Місто ховало своїх жителів цілими сім&#39;ями. Серед загиблих були діти &ndash; 4-річний хлопчик та 17-річна дівчина.
8 Місто ховало своїх жителів цілими сім'ями. Серед загиблих були діти – 4-річний хлопчик та 17-річна дівчина.
Вщент згоріла автопарковка на Східному
9 Вщент згоріла автопарковка на Східному
Район отямлюється після трагедії.&nbsp;
10 Район отямлюється після трагедії. 
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На допомогу постраждалим прийшли волонтери та рятувальники, військові та гуманітарні організації, медики та поліція, підприємства, міська влада та звичайні жителі. Плівка для вікон, теплий одяг, продукти та медикаменти роздавали на швидко споруджених пунктах допомоги.
12 На допомогу постраждалим прийшли волонтери та рятувальники, військові та гуманітарні організації, медики та поліція, підприємства, міська влада та звичайні жителі. Плівка для вікон, теплий одяг, продукти та медикаменти роздавали на швидко споруджених пунктах допомоги.
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Час прагне зцілити рани та згладити біль. Ось уже поросли травою вирви від снарядів, відремонтовано будинки, школи та вулиці.
15 Час прагне зцілити рани та згладити біль. Ось уже поросли травою вирви від снарядів, відремонтовано будинки, школи та вулиці.
Мікрорайон Східний улітку 2021 року&nbsp;
16 Мікрорайон Східний улітку 2021 року 
Життя продовжується. Але пам&#39;ять лишається. Вона живе у міських пам&#39;ятниках, муралах і біля меморіалу загиблим у тій страшній трагедії, де цілий рік лежать квіти
17 Життя продовжується. Але пам'ять лишається. Вона живе у міських пам'ятниках, муралах і біля меморіалу загиблим у тій страшній трагедії, де цілий рік лежать квіти
Peace Bell &ndash; &laquo;Дзвін миру&raquo; у центрі Маріуполя&nbsp;
18 Peace Bell – «Дзвін миру» у центрі Маріуполя 
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Донбас.Реалії

Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2015 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми.

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Ірина Горбасьова

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