Куп’янськ: ДБР затримали працівницю податкової за співпрацю з окупантами

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримало головну державну інспекторку управління Державної податкової служби в Куп’янську, повідомили відомства 13 жовтня.

«Після захоплення Куп’янська жінка домовилася з окупантами та почала працювати у незаконно створеному органі влади агресора. Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів. Вона збирала з місцевих мешканців – бізнесменів гроші під виглядом сплати податків», – повідомляє ДБР.

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За даними слідства, після звільнення міста жінка позбулася мобільного телефону та припинила спілкуватися з родичами, але її все одно затримали.

Їй повідомили про підозру в державній зраді. Кваліфікація передбачає від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Куп’янськ на Харківщині був звільнений від російських військ на початку вересня в ході контрнаступу ЗСУ.