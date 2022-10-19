НАБУ вручило підозру затриманому екснардепу Микитасю за спробу підкупу мера Дніпра

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який, за даними НАБУ, намагався підкупити мера Дніпра Бориса Філатова на «одну із рекордних сум» – 22 мільйони євро.

Напередодні екснардеп був затриманий. Наразі він очікує на обрання запобіжного заходу.

За даними правоохоронців, хабар у 22 мільйони євро Микитась пропонував меру Дніпра за будівництво міського метрополітену поза конкурсом.

Сам затриманий звинувачення наразі не коментував.

19 жовтня Борис Філатов повідомив, що особисто розповів антикорупційним органам про спробу підкупу з боку Микитася, а його дії назвав «нечесними і негарними».

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінували махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.