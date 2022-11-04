Суд дозволив примусовий привід до суду Павла Вовка у справі про «плівки ОАСК» – ЦПК

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід до суду голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка у справі про «плівки ОАСК». Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Суд за власною ініціативою застосував примусовий привід до 4 обвинувачених: Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка. Їх повинні привести на засідання, що відбудеться 18 листопада», – зазначають у ЦПК.

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу». Він не приходив на засідання Вищого антикорупційного суду, заявляючи, що йому не вручали підозру.