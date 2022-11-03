ВАКС зобовʼязав генпрокурора відкрити справу щодо можливого незаконного збагачення «слуги народу» Аллахвердієвої – Шабунін

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав генпрокурора Андрія Костіна відкрити щодо народної депутатки, членкині фракції «Слуга народу» Ірини Аллахвердієвої справу щодо її можливого незаконного збагачення. Про це повідомив голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.



«ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої. Суд зобовʼязав Костіна зареєструвати провадження, і ця ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, генпрокурора зобовʼязали повідомити суд про виконання рішення», – зазначив Шабунін.

Раніше у ЦПК повідомляли, що виявили факт можливого незаконного збагачення народної депутатки, членкині фракції «Слуга народу» Ірини Аллахвердієвої, яка задекларувала подарунки у 14,4 млн гривень, 5,3 млн гривень, а також швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами.

«Дарувальник і близько не має офіційних доходів у такому розмірі. Тому ми в ЦПК звернулися до пана Костіна з простою вимогою – зареєструвати провадження, в рамках якого дослідити наведені факти. Однак відповіді на нашу заяву про злочин ми так і не отримали, тож були змушені звернутися до суду», – зазначали у ЦПК.

Сама народна депутатка Аллахвердієва та генпрокурор Костін цю інформацію наразі не коментували.