«Рішучість продовжує дивувати» – Маасікас про готовність українців до труднощів на шляху до ЄС

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас висловив захоплення готовністю українців терпіти труднощі на шляху до обʼєднання з демократичними європейськими країнами.

«90% українців вірять, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною ЄС. Ще більше приголомшливих 96% готові до тимчасових матеріальних труднощів, щоб досягти цього. Рішучість українців продовжує тільки дивувати», – написав Маасікас у твітері, коментуючи результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Коментуючи результати опитування, у КМІС наголосили: «Ми, соціологи, нерідко зараз чуємо запитання від західних журналістів та експертів, а що ж саме допомагає українцям триматися в умовах нещадного терору Росією і не вимагати при цьому від власної влади переговорів для припинення бойових дій… Результати цього опитування почасти проливають світло на це питання. У українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості – успішна Україна у сім’ї європейських народів – вважається цілком досяжною і вартою трагічних «інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість – на фронті та у цивільному житті – трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому».

В опитуванні, яке проводилося 21–23 жовтня, взяла участь 1000 респондентів у всіх регіонах України, крім Автономної Республіки Крим.