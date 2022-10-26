У Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України – Петер Вагнер

Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер розповів, що у Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України в ЄС. Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному під час телемарафону.

«Я не маю відповіді.. і її не має ніхто, тому що ніхто не знає, які фактори на це повпливають. Від України вимагається багато рішень та роботи. Необхідно буде переконати 27 країн-членів, що цю роботу виконано стало, і що країна дійсно готова. Тож це питання залишається відкритим. Але знову ж таки, ми зараз ставимося до такої можливості не скептично, а більше очікуємо на позитивні дива», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо перспективи членства України в ЄС, скільки може тривати цей процес.

При цьому, за його словами, рішення Євросоюзу щодо заявки України на статус кандидата на членство засноване не на роботі, проведеній з лютого 2022 року, а на тому, що було зроблено протягом останніх 20 років.



«Коли я почав працювати з Україною у 2015 році… Звісно, ідея входження (вступу України до ЄС – ред.) у довгостроковій перспективі була присутня, але дуже мало хто говорив про строки, і дуже мало хто так чітко озвучував це. Це було до великої війни… Водночас рішення країн-членів погодити заявку України на статус кандидата на членство засноване не на роботі, проведеній з лютого 2022 року, а на тому, що було зроблено протягом останніх 20 років, в тому числі дуже інтенсивній роботі після Євромайдану, яка привела до дуже багатьох змін у багатьох сферах в Україні. Я казав це, перебуваючи на попередній посаді, до початку 2020 року – у багатьох сферах зміни відбуваються повільніше, ніж можна було би сподіватися, є ще багато проблем, і враховуючи великий розмір країни, проблеми теж за визначенням більші. Але ми спостерігали і значні зрушення. Звісно, що були обговорення, переговори. Однак відбулися й усі ці зміни у системі боротьби з корупцією… Ситуація ще не найкраща, але вона дуже покращилася. Це можна сказати про багато сфер», – додав Петер Вагнер.



Він зазначив, що українське суспільство до лютого 2022 року було дійсно «наповненим, різноманітним, дуже сучасним» і, на його думку, важливо, щоб майбутній наратив України був сучасним, орієнтованим на майбутнє, а не тим, яким доводиться послуговуватися зараз через війну.



«Україні доведеться повернутися до довоєнних наративів, враховуючи те, що хоче та на що очікує ЄС. І я впевнений, що це станеться, тому що Україна завжди показувала свою гнучкість, адаптивність, креативність. Однак я думаю, що про цей момент наразі варто пам’ятати», – наголосив Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.