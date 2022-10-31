Зеленський та Фіала підписали декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі у Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України, йдеться на сайті Офісу президента у понеділок.

«Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО. З підписанням документа на рівні президента України та прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття українською державою членства в НАТО, щойно дозволять умови», – йдеться у повідомленні.

Як наголосив Зеленський, це перший документ, який підписує Україна, з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

«Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом альянсу щойно дозволять умови... Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами-членами НАТО», – зазначив Зеленський.

Сайт ОПУ пише, що Фіала наголосив на важливості «чіткої перспективу вступу до західних структур – НАТО та Європейського союзу» для України, і що Чехія є партнером, на якого Україна в цих питаннях може покладатися.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув сьогодні з візитом до України. Його уряд схвалює санкції ЄС проти Росії та займає жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення Москви в Україну.