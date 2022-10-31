У Києві розпочалося спільне засідання урядів України та Чехії – Перебийніс

У Києві розпочалося спільне засідання урядів України та Чехії, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.



«У Києві розпочалося спільне засідання урядів України та Чехії», – написав він у твіттері.

Раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив про прибуття до Києва. Він анонсував низку переговорів і висловив сподівання, що вони дадуть «конкретні результати». Цей візит відбувається на тлі ранкових масованих атак РФ.

За словами прем’єра Чехії, на міжурядовому засіданні обговорюють економічну співпрацю, національну та міжнародну підтримку, повоєнне відновлення України.

На міжурядовому засіданні ми говоримо про економічне співробітництво, національну та міжнародну підтримку, повоєнне відновлення України.

Уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали схвалює санкції ЄС проти Росії та займає жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення Москви в Україну.