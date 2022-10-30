У Празі десятки тисяч людей вийшли на акцію підтримки України

Десятки тисяч чехів зібралися 30 жовтня на Вацлавській площі в Празі, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною та підтримку демократичних цінностей.

Як повідомляють західні новинні агенції, учасники акції також виступили проти зростання популізму й екстремізму, через кілька днів після того, як коаліція ультраправих політичних рухів провела свою, антиурядову, акцію на цьому ж місці, на якій, зокрема, закликали до прямих переговорів з Москвою щодо поставок газу.

Гаслом сьогоднішньої акції, організатором якої виступила група «Мільйон моментів за демократію», стало: «Чехія проти страху» і «Ми впораємося».

Організатори заявили, що, незважаючи на побоювання високих цін на енергоносії та війни на кону – майбутнє демократії.

Учасникам демонстрації показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається в Україні.

«Ми не дамо Росії затягнути ані нас, ані весь світ у темряву. Темрява ніколи не переможе», – сказала вона.

Уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали схвалює санкції ЄС проти Росії та займає жорстку позицію щодо масштабного вторгнення Москви в Україну.

Раніше Фіала заявляв, що організатори антиурядових акцій – це «сили, які визнають проросійську орієнтацію, стоять близько до екстремістських позицій і проти інтересів Чехії».