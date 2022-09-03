Багатотисячна антиурядова демонстрація охопила Прагу

У столиці Чехії 3 вересня пройшла масова демонстрація, учасники якої вимагали відставки уряду прем’єра Петра Фіали, скандуючи гасло «Чехія передусім!».

Як повідомляють медіа, на головній Вацлавській площі столиці зібралося 70 тисяч людей, які вимагали від уряду, зокрема, вирішити економічну кризу, зупинити зростання цін на електроенергію, нафту й газ.

Окремі демонстранти тримали в руках антиукраїнські гасла, гасла проти НАТО і Євросоюзу.

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«Ми закликали пана прем’єра Фіалу, щоб він з нами поспілкувався, на жаль, відповіді ми не дістали. Так що будемо далі наполягати на тому, щоб уряд свою роботу закінчив. Ми хочемо його відставки», – зазначив один із організаторів демонстрації Їржі Гавел.

На думку прем’єра Чехії Петра Фіали, організатори акції – це «сили, які визнають проросійську орієнтацію, стоять близько до екстремістських позицій і проти інтересів Чехії».

В разі, якщо уряд не подасть у відставку до 25 вересня, організатори демонстрації обіцяли провести переговори з профспілками, підприємцями, землеробами, працівниками транспорту щодо оголошення страйку.