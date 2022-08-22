Річниця окупації Чехословаччини: у Празі відбувся благодійний концерт NeverMore68

У Празі 21 серпня відбувся благодійний концерт NeverMore68 (Ніколи більше 68, – ред.) з нагоди річниці окупації Чехословаччини військами Варшавського договору.

Захід організували, аби вшанувати 54-ту річницю радянської окупації 1968 року та наголосити на паралелях із теперішньою окупацією частини території України російськими військами.

Хедлайнером концерту став український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, учасники якого з початку повномасштабного вторгнення займаються волонтерством для потреб української армії.

«Зараз ми хочемо, щоб Україна була на слуху у країнах, де ми є та де нас нема. Своєю участю на концерті ми намагаємося зробити все, аби війна закінчилася якомога швидше нашою перемогою», – сказав Роман Соболь, учасник гурту Brunettes Shoot Blondes.

На концерті також пролунали пісні чеської співачки Ленки Дусилової, альтернативного рок-гурту Nylon Jai та української виконавиці Birdsy.

«У 1968 році радянська влада вирішила, що треба «рятувати» Чехословаччину, яка вирішила йти власним демократичним шляхом. Саме це зараз відбувається у нашій країні. Тому цим концертом я хочу підтримати українців в Чехії, аби вони знали, що вони тут не самі», – сказала у коментарі для Радіо Свобода співачка Birdsy.

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Концерт доповнила виставка фотографій з колекції «Смуток тих днів» чеського кінорежисера Вацлава Бердиха на тему окупації Праги у серпні 1968 року. На виставці також були кадри українських Бородянки, Києва та Бучі від фотографів Віри Бланш та Едуарда Крижанівського.

Під час концерту відвідувачі могли підтримати українців, зробивши добровільний внесок через QR-коди, які були розміщені на території виставкового центру.

У Посольстві України в Чехії повідомили, що у ці дні на благодійний рахунок дипломатичного відомства надходять десятки платежів від чехів на символічну суму 1968 крон на підтримку української армії.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська п’яти країн – СРСР, Польщі, НДР, Угорщини і Болгарії перетнули державний кордон Чехословаччини і на 20 років окупували країну. Водночас, крім танків, на головні летовища Чехословаччини приземлялись літаки, таким чином протягом короткого часу країна була повністю окупована.