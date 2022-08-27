Парламент Чехії схвалив заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО

Нижня палата чеського парламенту схвалила заявки Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО.

Під час ранкового голосування 27 серпня Палата депутатів майже одноголосно проголосувала на підтримку заявок. Сенат Чехії схвалив заявки на початку місяця.

Президент Мілош Земан дав зрозуміти, що він підпише документи, що зробить Чехію 24-им членом НАТО, який схвалив розширення альянсу. Усі 30 членів НАТО повинні зробити це.

Фінляндія та Швеція десятиліттями не прагнули до членства в НАТО, але їх спонукало це зробити неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому.