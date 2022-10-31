Прем’єр Чехії прибув до Києва

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.

«Ми – в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетних обстрілів Росії. У нас буде низка переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати», – написав Фіала у твітері.

Уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали схвалює санкції ЄС проти Росії та займає жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.