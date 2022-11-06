Вступ України до ЄС займе «більше ніж рік або два» – угорський єврокомісар

Україні знадобиться більше ніж рік чи навіть два для завершення процесу підготовки до початку переговорів щодо вступу в Європейський союз, повідомив єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї, пише німецьке видання Welt.

«Із огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два», – сказав Варгеї.

При цьому він зазначив, що Україна прагне до швидкого просування реформ і пришвидшення роботи, необхідної для їхньої реалізації.

«Це позитивно, але не всі сім реформ можуть бути виконані швидко», – заявив він.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в українському уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.

26 жовтня Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер розповів, що у Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України в ЄС.

29 жовтня Європейський союз заморозив російські активи загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів) після початку повномасштабного російського вторгнення.