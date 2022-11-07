МЗС України відреагувало на заяви мера другого міста Латвії про Крим і Бучу

Україна вважає «маргінальним діячем» мера латвійського міста Дауґавпілс Андрейса Елксніньша, який виступив із заявами про Крим та російсько-українську війну.

«Мер латвійського міста Дауґавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії», – ідеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

За повідомленням видання Delfi, мер міста Дауґавпілс Андрейс Елксніньш, який раніше казав, що Крим — це «частина Росії», цього разу заявив, що у вбивствах цивільних українців, зокрема, в Бучі, винні дипломати України, Росії та США, які не змогли домовитися між собою.

В одній зі своїх останніх розмов із журналістами Елксніньш кілька разів відмовився визнавати Росію агресором у війні проти України. Він назвав події в Україні «людською трагедією», але на пряме питання про її винуватців відповідати не став.

Дауґавпілс із населенням майже 80 тисяч людей є другим містом Латвії. Майже половину його населення складають етнічні росіяни, це найвищий показник серед усіх міст балтійської країни. Мер міста Андрейс Елксніньш є членом партії «Згода», яка виступає на захист прав російськомовних у Латвії.