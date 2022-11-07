ЗСУ повідомляють про загибель понад 30 кадирівців внаслідок удару по Лисичанську

Збройні сили України завдали удару по чеченському підрозділу «Ахмат» у окупованому Лисичанську, звітує Генеральний штаб. За попередніми даними, загинули понад 30 осіб, близько 15 поранені, при цьому точна кількість загиблих кадирівців приховується, додає командування.

Чеченська влада та Міністерство оборони Росії наразі не коментували цю інформацію. Водночас раніше командир підрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов повідомляв про розміщення військових із Чечні в Лисичанську.

Також 25 жовтня ЗСУ повідомляли про удар по школі в селі Каїри – там був розташований штаб полку поліції з охорони об’єктів нафтогазового комплексу управління позавідомчої охорони Росгвардії по Чечні (відомий як «Нафтополк»). Українська сторона повідомляла про 30 загиблих і понад сотню поранених.

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Згодом голова Чечні Рамзан Кадиров визнав загибель 23 чеченських військових.

Проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії повідомляє про 140 загиблих в Україні вихідців із Чечні – це в кілька разів більше за офіційні дані. За даними порталу «Кавказский узел», на 14 жовтня влада в Чечні так чи інакше підтвердила загибель 29 людей.

Один з командирів добровольчого чеченського батальйону, що захищає Україну, імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв в коментарі Кавказ.Реалії заявив, що чеченська Росгвадія в основному використовується як «загороджувальні загони», які мають запобігати втечі військовослужбовців підрозділів Міноборони, а також для зачистки окупованих населених пунктів України.

Цього року із Чечні за кордон поїхали втричі більше людей, ніж за аналогічний період минулого року. Місцеві правозахисні організації говорять про нову хвилю міграції через мобілізацію.

Правозахисники заявляють, що серед тих, кого у Чечні змушують ставати «добровольцями», є люди з інвалідністю чи судимістю. У регіоні викрадають молодих людей і під загрозами кримінального переслідування змушують виїжджати до зони бойових дій або вимагають великих сум грошей за звільнення, стверджують представники опозиційного чеченського руху 1ADAT.