Зять Кадирова став віцепремʼєром Чечні

Зять голови російського регіону Чечня Рамзана Кадирова Адам Алханов призначений заступником голови уряду Чечні з соціального блоку, повідомляє провладне агентство «Грозний-Інформ».

Адам Алханов одружений із другою донькою Рамзана Кадирова Хадіжат (вона очолює департамент дошкільної освіти Грозного). Його батько Руслан Алханов очолює МВС Чечні протягом 18 років і є односельцем Кадирова. З січня 2019 року Адам Алханов працював першим заступником директора Фонду медичного страхування Чечні.

Адам Алханов, за даними видання «Важные истории», щонайменше до 2020 року володів апартаментами на штучному острові Палма Джумейра в еміраті Дубаї. Вартість цього нерухомого майна оцінюється більш як у 700 тисяч доларів.

Телеканал «Дождь» раніше зʼясував, що мати Адама Алханова Тамара прописана в Москві і разом із трьома синами (зокрема і з ним) володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі «Ближня дача» неподалік Кутузовського проспекту.

Загалом, за даними проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, високі державні посади у різний час обіймали близько 100 родичів Рамзана Кадирова. Ще одна дочка Кадирова Айшат обіймає посаду міністра культури, а його 16-річний син Ахмат «очолює» всі дитячі та молодіжні організації Чечні. Крім дітей, посади отримують його сестри, зяті, племінники та брати різного ступеня спорідненості.