В ISW пояснили, з чим пов’язані заяви російських чиновників про необхідність «десатанізації» України

Російські офіційні особи дедалі частіше намагаються пов’язати війну Росії в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як християнам, так і мусульманам, ймовірно, щоб задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах, заявляють в амерканському Інституті вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов доповнив заяви голови Чечні Рамзана Кадирова 25 жовтня про те, що метою війни в Україні має бути «повна десатанізація». Павлов стверджував, що українське суспільство відзначається «фанатиками», які прагнуть відмовитися від цінностей Російської православної церкви (РПЦ), ісламу і юдаїзму. Кадиров також заявив, що війна проти України тепер є джихадом проти українського «сатанізму».

«Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у збройних силах Росії. Як раніше повідомляв ISW, нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах», – йдеться в повідомленні.

«Заклик до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності й створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні», – кажуть дослідники.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». На початку повномасштабного вторгнення в Україну влада Росії заявляла, що «спецоперація» має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».