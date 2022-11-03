У Росії знайшли заміну генералу, якого критикував Кадиров – ЗМІ

Новим командувачем військ Центрального військового округу (ЦВО), який бере участь у вторгненні на територію України, став генерал-майор Олександр Ліньков, повідомляє російське видання «Коммерсант» із посиланням на пресслужбу ЦВО. Доти Ліньков був начальником організаційно-мобілізаційного управління Центрального округу. На новій посаді він перебуватиме поки що як «тимчасовий виконувач обовʼязків».

Раніше ЗМІ повідомляли про звільнення з посади командувача ЦВО та угруповання російських військ «Центр» в Україні генерал-полковника Олександра Лапіна. Офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Влітку Володимир Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії. Однак потім, після чутливих поразок російської армії на території України, Лапіна різко критикували наближені до російського лідера Володимира Путіна особи – бізнесмен і засновник «приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров. Обидва звинуватили Лапіна у здачі раніше окупованих територій, зокрема, у відступі російських військ з міста Лиман Донецької області.

На початку травня російська служба Бі-Бі-Сі повідомляла, що генерал Лапін нагородив свого сина, підполковника Дениса Лапіна, який командує 1-м гвардійським танковим полком і в лютому-березні керував невдалим наступом на Суми і Чернігів. У день виходу на телеканалі «Звезда» сюжету про нагородження російська армія відступала з чернігівського та київського напрямків.