В Україні заочно судитимуть командирів чеченських підрозділів армії РФ за порушення звичаїв війни

Прокурори передали до суду обвинувальні акти щодо заступника начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії Росії по Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії Росії. Про це Офіс генерального прокурора повідомив 2 листопада.
Російських командирів судитимуть за їхні дії в Київської області. Зокрема, слідство встановило, що один із фігурантів керував військовими, які захопили Бородянський психоневрологічний інтернат.
«Пацієнтам і персоналу медзакладу не давали можливості виїхати, позбавили їжі та води. Біля інтернату розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій ЗСУ. Пацієнтів та персонал використовували як «живий щит», – нагадує ОГПУ.
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Інший обвинувачений, за даними прокурорів, у лютому та березні утримував цивільних у нелюдських умовах в підвалах будинків в селищі Гостомель на Київщині й використовував їх як «живий щит» для прикриття військових дій проти ЗСУ.
Російських командувачів звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.
Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.
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