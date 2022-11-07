Росія: Пригожин визнав втручання в американські вибори

Наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори, повідомляє 7 листопада видання Russia News, посилаючись на повʼязану з Пригожиним пресслужбу.

«Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», – наводить відповідь бізнесмена пресслужба компанії «Конкорд».

Тема російського втручання у виборчі процеси стала знову актуальною перед призначеними на 8 листопада проміжними виборами до Конгресу США.

8 листопада виборці у США вирішать, хто контролюватиме парламент під час останніх двох років першого терміну Байдена. Опозиційні президентам партії традиційно проводять найкращу кампанію в середині президентського терміну. Передвиборчі опитування передбачають, що республіканці за результатами голосування майже напевне контролюватимуть Палату представників, шанси в Сенаті оцінюються приблизно порівну.

На виборах 8 листопада буде визначено всіх 435 членів Палати представників, власників 35 зі 100 мандатів Сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.