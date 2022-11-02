Пригожин, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки Росії – розвідка Британії

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно визнав свою роль у створенні й фінансуванні «ПВК Вагнера», ймовірно, намагається підвищити свій авторитет у «напруженій системі» національної безпеки Росії.



«Власник російської приватної військової компанії «Вагнера» Євгеній Пригожин 23 жовтня заявив, що сили «Вагнера» наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є «нормальним явищем для сучасної війни». Відповідно до їхньої військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості випадків. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися в Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися понад 20 км на день», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

Британська розвідка звертає увагу на те, що в останні місяці Пригожин перестав вдавати, що він не має зв'язків з ПВК «Вагнера».



«За останні два місяці Пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з Вагнером, і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки», – додають у розвідці.

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Про те, ще Євген Пригожин намагається підвищити свій авторитет серед російських еліт, напередодні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). В організації звернули увагу на його атаки на місцевих чиновників і оголошення про створення Центру ПВК «Вагнера» в Санкт-Петербурзі 31 жовтня.

У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера», чиї найманці беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.

Законодавством Росії діяльність приватних військових компаній заборонена.