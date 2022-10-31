В Україні загинув заступник командира батальйону «Осетія», який міг бути найманцем «ПВК Вагнера»

В Україні загинув заступник командира батальйону «Осетія» Віктор Жидаєв з позивним «Вітос». Про це повідомляє проєкт Радіо СвободаКавказ.Реалії та низка телеграм-каналів.

Повідомляється, що Жидаєв влітку пішов «добровольцем» на війну РФ проти України. Обставини його смерті не розкриваються. За непідтвердженими повідомленнями, він міг загинути на Запоріжжі.

Міжнародний волонтерський розслідувальний проєкт InformNapalm у 2018 році називав людину з таким же іменем та прізвищем, яка також народилася в Північній Осетії, серед найманців «ПВК Вагнера». За даними розслідувачів, він мав посаду старшого стрільця-зенітника.

У 2012 році чоловік з іменем Віктор Жидаєв був засуджений за зберігання наркотиків у великому розмірі.

За даними Кавказ.Реалії на війні в Україні загинули щонайменше 143 уродженців Північної Осетії.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, якого немає на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб.

У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера», чиї найманці беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.

Законодавством Росії діяльність приватних військових компаній заборонена.