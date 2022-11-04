The Insider: за два місяці в Україні загинуло понад 500 вʼязнів, завербованих у «ПВК Вагнера»

За два місяці на війні в Україні загинули понад 500 російських увʼязнених, завербованих керівництвом «ПВК Вагнера», повідомляє видання The Insider.

Число загиблих, як зазначає видання, вдалося встановити за допомогою листів, надісланих родичам загиблих від керівництва збройного угруповання. Ці листи виявили та верифікували співробітники Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам.

Серед виявлених листів близько двохсот було підписано одним із керівників «Вагнера» Андрієм Трошевим. До листів додається посмертна медаль «За відвагу», а самі документи (їх у соцмережах публікують родичі) ретельно пронумеровані, що дозволяє робити висновки щодо їх кількості.

Виданню вдалося звʼязатися з деякими родичами загиблих, які підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній та загинули на території України.

Також журналісти The Insider за непрямими ознаками встановили, що менш як за місяць (з 18 вересня до 13 жовтня) листи, підписані Трошевим, отримали родичі 224 увʼязнених, а всього до середини жовтня на війні в Україні загинули щонайменше 458 завербованих керівництвом збройного угруповання засуджених.

До початку листопада кількість загиблих увʼязнених зросла до пʼятисот, проте документальних підтверджень їхньої загибелі виданню більше виявити не вдалося, оскільки з середини жовтня ніхто з родичів не викладав фото нагород, де було б видно порядковий номер. Видання вважає, що керівництво «ПВК Вагнера» заборонило родичам загиблих засуджених викладати ці документи у соцмережі.