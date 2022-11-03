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Росія: в Новосибірську родичі в’язнів намагаються завадити їх відправленню в Україну

За інформацією родичів, у колонії завербували близько 200 ув’язнених

Родичі в’язнів виправної колонії №14 у Тогучині Новосибірської області Росії 3 листопада приїхали до керівництва установи, щоб запобігти відправленню засуджених на фронт після вербування до так званої «ПВК Вагнера», повідомив проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на свої джерела.

За інформацією родичів, у колонії завербували близько 200 ув’язнених. Відомі кілька прізвищ. Представники «ПВК Вагнера» залишили колонію 1 листопада. Родичі вважають, що в’язнів вмовляють поїхати на фронт, користуючись тим, що люди в ізоляції не отримують усієї інформації про те, що відбувається в Україні. «В’язням кажуть, мовляв, ви на шиї у рідних сидите, а так попрацюйте», – розповів один із родичів.

Від 100 до 200 ув’язнених колонії в Тогучині погодилися поїхати в Україну, розповів Сибір.Реалії колишній в’язень Юрій Лучников, який провів в ув’язненні 20 років. За його словами, засудженим пропонували зарплату близько 100 тисяч рублів.

До начальника колонії змогла потрапити ініціативна група від рідних в’язнів. Під зверненням до керівництва підписалося 28 осіб. У колонії, як повідомляє Федеральна служба Росії з виконання покарань по регіону, з 25 жовтня оголошено «карантин»: немає зв’язку із ув’язненими, скасовано побачення за розпорядженням санітарного лікаря.

Учасники ініціативної групи вимагають дозволити побачення із в’язнями, які погодилися поїхати на фронт, а також дзвінки рідним. Крім того, вони просять організувати зустріч із уповноваженим з прав людини, і зрештою – припинити підготовку в’язнів для відправки до зони бойових дій.

Начальник колонії Михайло Плотніков відмовився коментувати інформацію про вербування ув’язнених і сказав, що нічого не знає про приїзд представників «ПВК Вагнера» до колонії. Він пообіцяв розглянути звернення родичів засуджених.

Правозахисний проєкт «Русь сидящая» раніше повідомив, що представники «Вагнера» відвідали шість колоній у Новосибірській області Росії. За оцінкою правозахисників, загалом могли завербувати до 800 осіб.

У серпні 2022 року стало відомо, що «ПВК Вагнера», яка бере участь у війні проти України, почала вербувати у свої формування російських в’язнів. Засудженим пропонують помилування через пів року служби та грошові виплати. У вербуванні бере участь наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, який у вересні визнав свою причетність до створення ПВК. Відомо, що «Вагнер» активно вербує ув’язнених у тому числі в колоніях Сибіру.

«ПВК Вагнера» позиціонує себе як приватна військова компанія, її історія почалася з участі у війні на Донбасі, у 2015 році вона почала брати участь у війні в Сирії та відтоді взяла участь у десятку конфліктів у всьому світі. Експерти кажуть, що «Вагнер» має на озброєнні важку техніку та навіть авіацію. Євген Пригожин останнім часом все частіше виступає із політичними заявами.

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