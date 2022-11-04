Майже 8300 – Бі-Бі-Сі і «Медіазона» оновили дані про російські втрати у війні проти України

Щонайменше 115 мобілізованих у вересні-жовтні до російської армії громадян були вбиті на війні з Україною. У цілому достовірно встановлена загибель 8294 російських військових, випливає з оновлення статистики, підрахували видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі.

Журналісти збирають інформацію про загиблих у війні з боку Росії з початку бойових дій. У моніторинг потрапляють тільки люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальні втрати можуть бути в рази більшими.

Росія не розкриває число загиблих. Представники західних розвідок повідомили, що може йтися про десятки тисяч осіб. Генштаб української армії стверджує, що з 24 лютого вбиті 74 840 росіян.

Число загиблих військових з боку України також не розкривається. Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у 15 тисяч убитими та близько 45 тисяч пораненими. За оцінкою Бернса, втрати української армії були, імовірно, трохи нижчими за російські.

Якщо скласти всі оцінки, які заявляла російська сторона, то Україна втратила вбитими понад 100 тисяч людей.

Сторони збройних конфліктів схильні перебільшувати втрати противника та применшувати свої.