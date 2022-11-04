Росія втратила понад 2000 своїх військових за останні чотири доби – Генштаб ЗСУ

Від початку листопада у війні проти України Росія втратила 2370 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, станом на 4 листопада загальні втрати противника становлять близько близько 74840 особового складу, тоді як на 1 листопада – 72470.
Крім того, за даними Генштабу, Москва зазнала таких втрат:
- танки ‒ 2750 (+16 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5580 (+28)
- артилерійські системи – 1772 (+17)
- РСЗВ – 391 (+1)
- засоби ППО ‒ 201(+3)
- літаки – 277
- гелікоптери – 258
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
- крилаті ракети ‒ 397
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4174 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 156 (+1).
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
Читайте також: Росія кидає на війну «музейні» танки. Що це означає – пояснюємо
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ