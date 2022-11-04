Росія втратила понад 2000 своїх військових за останні чотири доби – Генштаб ЗСУ

Від початку листопада у війні проти України Росія втратила 2370 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, станом на 4 листопада загальні втрати противника становлять близько близько 74840 особового складу, тоді як на 1 листопада – 72470.

Крім того, за даними Генштабу, Москва зазнала таких втрат:

танки ‒ 2750 (+16 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5580 (+28)

артилерійські системи – 1772 (+17)

РСЗВ – 391 (+1)

засоби ППО ‒ 201(+3)

літаки – 277

гелікоптери – 258

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),

крилаті ракети ‒ 397

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4174 (+12)

спеціальна техніка ‒ 156 (+1).

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.