Британська розвідка зробила звіт про «загороджувальні загони» РФ

Росія, ймовірно, вдається до тактики стрільби по дезертирах, що свідчить про поганий моральний дух та недисциплінованість російських військ, заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



Британська розвідка припускає, що через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати «загороджувальні загони» або «підрозділи блокування», які погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають.



«В останній час російські генерали, схоже, хотіли, щоб їхні командири використовували зброю проти дезертирів, у тому числі, можливо, дозволяли стріляти, щоб убити таких порушників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли зберегти оборонні позиції до останнього. Тактика стрільби по дезертирах, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ», – йдеться у короткому щоденному звіті британської розвідки щодо ситуації на фронті в Україні.

Раніше українська сторона повідомляла про використання Росією а «загороджувальних загонів». У вересні під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині українська розвідка повідомляла, що російське командування продовжує використовувати «загороджувальні загони», щоб втримати своїх солдатів.

Також, як свідчать перехоплення українських спецслужб, про існування таких «загороджувальних загонів» розповідали своїм рідним самі російські військові.