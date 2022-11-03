Біля Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара Росія втрачає щодоби близько ста військових вбитими – Череватий

Біля Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара в останні дні Росія втрачає щодоби близько ста військових вбитими, заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.



«Зростання втрат ворога пов'язані з низкою факторів. Перший – активні штурмові дії, які не продумані належним чином, з використанням новомобілізовних сил. Ворог несе великі втрати, зокрема, на такому напрямку як Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, де ведуться активні бойові дії. В останні дні сто людей противник втрачає щодоби вбити і приблизно стільки ж пораненими, також приблизно десять одиниць техніки. Для такого напрямку це досить великі втрати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на сьогодні Бахмутський та Авдіївський напрямки є «найбільш агресивними» з огляду на російські атаки.

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За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу Росія втратила 730 військових, а загалом від повномасштабного вторгнення – близько 74 тисяч. Останнім часом повідомляється про великі втрати російських сил. Російська сторона не надає оперативних даних про свої втрати.

Напередодні про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».