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Війська РФ намагаються оточити українські сили біля Вугледара, але зазнають «великих втрат» – Череватий

Українські військовослужбовці ведуть вогонь із самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика» по позиціях російських військ. Донеччина, 10 жовтня 2022 року

Російські загарбники намагаються оточити українських військових біля Вугледара на Донеччині, але зазнають «великих втрат», заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«Так, у них є такі плани (оточити Сили оборони України – ред.). Кілька днів поспіль вони намагаються атакувати, зокрема, в районі села Павлівка Вугледарського напрямку, там постійно точаться жорстокі бої, йде така позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь – у них. Проте наші Сили оборони утримують позиції, роблять максимальне, щоб завдати удару по техніці противника, винищити особовий склад ворога. Противник на цьому напрямку несе великі втрати», – сказав речник.

Череватий додав, що в середньому «близько 100 людей вбитими по цій лінії фронту – напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар’їнка».

Він також зауважив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найбільш активними».

«Ворог там постійно намагається вести штурмові, атакуючі дії і завдає удари по наших позиціях і населених пунктах. Нашим військами вдалося відбити всі атаки», – додав Череватий.

Напередодні про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

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