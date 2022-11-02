Найжорсткіші бої нині тривають на Донеччині – Зеленський

Президент Володимир Зеленський каже, що найжорсткіші бої нині тривають на Донеччині.

«Хочу відзначити бійців 10 окремої гірничо-штурмової бригади та 79 окремої десантно-штурмової бригади за стійкість під час відбиття атак ворога саме там, на Донеччині. Там у ці дні особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно та не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Також він згадав про Харківщину, Луганщину, південь країни, ситуацію на кордонах.

«Усюди зміцнюємо позиції та працюємо на ключову мету – повне звільнення всієї української землі», – сказав Зеленський.

Добігає кінця двісті п’ятдесят другий день протистояння України російському військовому повномасштабному вторгненню.