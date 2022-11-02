Кириленко: в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці «фактично немає вцілілих будинків»

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині.

«Лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами. Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці... Так само Селидівська громада страждає», – сказав Кириленко в ефірі телемарафону ввечері 2 листопада.

За його словами, загарбники завдають ударів, використовуючи «всі види озброєння, важку артилерію, далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню».

«А там, де не дістає по відносно віддалених містах, використовує ракети і зенітно-ракетні системи С-300, як було цього тижня в Краматорську. Ворог гатить скрізь, а його мета – стерти міста з лиця землі, тому що оборону наших військ ворог прорвати не може», – додав голова ОВА.

Раніше сьогодні про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.