США: чоловікові спікерки Палати представників допоміг дзвінок на 911. Метою нападу була Ненсі Пелосі

Пол Пелосі, чоловік спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, зміг зателефонувати за номером екстрених служб 911 на початку нападу на його будинок у Сан-Франциско. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в правоохоронних органах та інші джерела, обізнані з ситуацією.

За словами джерела в правоохоронних органах, Полові Пелосі вдалося зберегти лінію відкритою, і диспетчер чув розмову на задньому плані. Джерело повідомило, що Пелосі говорив із допомогою кодових слів, надавши достатньо деталей, щоб оператор, який слухав це, міг зрозуміти, що щось не так.

Як повідомило джерело, диспетчер почув, як Пелосі говорить, що відбувається, і відправив поліцію перевірити будинок.

У Сан-Франциско вранці 28 жовтня було скоєно напад на Пола Пелосі – чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Сама Пелосі у цей момент перебувала у Вашингтоні. За повідомленнями, нападник намагався звʼязати Пола Пелосі, «поки Ненсі не повернеться додому». Пол Пелосі зазнав серйозних травм голови та інших частин тіла.

CNN з посиланням на поліцію та його родичів пише, що підозрюваний – 42-річний Девід ДеПейп, який виріс у Канаді та приїхав до США 20 років тому. Йому висунуто звинувачення у тому числі у замаху на вбивство, нападі та жорстокому поводженні з літніми людьми. Він буде поміщений до окружної вʼязниці Сан-Франциско.

На своїй сторінці у фейсбуці, як пише видання, він розміщував теорії змови про вакцини від коронавірусу, вибори президента США 2020 року та штурм Капітолію в січні 2021 року. Зокрема, він писав, що вакцини від COVID-19 смертельно небезпечні, вибори 2020 року були вкрадені, а судовий процес у справі Джорджа Флойда, який загинув у 2020 році під час затримання співробітниками поліції, він назвав «сучасним лінчуванням», заявивши, що Флойд помер від передозування наркотиків

Ненсі Пелосі – одна з найвищих і найдосвідченіших політиків США. Вона є депутатом Палати представників із 1987 року. У 2021 році вона вчетверте була обрана головою нижньої палати Конгресу США.