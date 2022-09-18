У Єревані на тлі візиту Пелосі влаштували акцію з вимогою виходу країни з ОДКБ

На тлі візиту до Вірменії спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у Єревані в неділю відбудися акції з вимогою до влади вийти із Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як передає Вірменська служба Радіо Свобода «Радіо Азатутюн», люди з плакатами за вихід із ОДКБ зібралися на площі Свободи.

Цей військовий блок, членом якого є Вірменія, у відповідь на прохання Єревана про допомогу направив до Вірменії моніторингову групу.

Перша група місії ОДКБ на чолі з начальником Об’єднаного штабу ОДКБ Анатолієм Сидоровим учора провела спостереження на кількох ділянках кордону Вірменії та Азербайджану.

Сидоров сказав, що на вірмено-азербайджанському кордоні, а також на таджицько-киргизькому кордоні виникла неприємна для ОДКБ ситуація.

Перша група місії ОДКБ прибула до Вірменії два дні тому, а генсекретар організації Станіслав Зась прибуде наступного тижня.

Після того, як на початку тижня почалися інтенсивні бойові дії на кордоні, офіційний Єреван звернувся до ОДКБ, Ради безпеки ООН та РФ. ОДКБ ухвалило рішення направити місію для оцінки ситуації на місці.

Через кілька днів після фактичної відмови ОДКБ і Росії надати військову допомогу Вірменії вірменська влада почала на високому рівні висловлювати невдоволення структурою і прямо звинувачувати очолюваний Росією блок у бездіяльності.

Повідомляється, що сьогодні також у Єревані проходила акція на підтримку приїзду Ненсі Пелосі біля арт-центру «Гафесчан».

У перебігу візиту спікерка Палати представників США звинуватила Азербайджан в останньому спалаху бойових дій із Вірменією. Азербайджан засудив слова Пелосі, назвавши їх «неприйнятними».