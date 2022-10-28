США: чоловік Ненсі Пелосі в лікарні після нападу

Невідомий напав на чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі у його резиденції, повідомила її пресслужба.

За повідомленням, Пол Пелосі перебуває в лікарні.

«Сьогодні рано вранці нападник увірвався в резиденцію Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на містера Пелосі. Зловмисник затриманий, мотиви нападу з’ясовуються. Містера Пелосі доставили до лікарні, де він отримує чудову медичну допомогу та, як очікується, повністю одужає», – заявив речник спікерки Дрю Хемілл.

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Він додав, що самої Пелосі на момент нападу не було в Сан-Франциско. Від її імені він висловив вдячність службам, які зреагували на напад, та медичним працівникам, а також прохання її родини про приватність.

Пол Пелосі є чоловіком очільниці Палати представників США з 1963 року, подружжя має п’ятьох дтей.

Демократка Ненсі Пелосі є першою жінкою-спікеркою Палати представників за всю історію США.