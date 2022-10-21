Комісія Палати представників США з розслідування нападу на Капітолій вимагає від Трампа надати свідчення

Американські законодавці, які розслідують напад на Капітолій США у 2021 році, направили повістку колишньому президентові Дональду Трампу з вимогою дати свідчення щодо його причетності до насильства.

Комісія з дев’яти осіб 21 жовтня надіслала адвокатам Трампа листа з вимогою дати свідчення під присягою до 14 листопада і ще раніше – до 4 листопада – надати комітету документи.

Комітет вивчає події 6 січня 2021 року, коли Конгрес США мав підтвердити перемогу президента Джо Байдена. Трамп відмовився прийняти результати виборів і того дня провів мітинг своїх прихильників, на якому закликав йти маршем на Капітолій і «боротися щосили» від його імені.

Направивши повістку Трампові, комітет скористався своєю владою проти колишнього президента, котрий, за словами депутатів комітету, «особисто організував» спробу скасувати результати виборів.

«Ми визнаємо, що повістка колишньому президентові – це важлива та історична подія», – написали у листі Бенні Томпсон (демократ від штату Міссісіпі), голова комітету та представник Ліз Чейні (республіканець від штату Вайомінг), заступник голови комітету.

Поки, як діятиме Трамп та його юридична команда, невідомо.

Експерти з правових питань вважають малоймовірним, що Дональд Трамп погодиться свідчити. Термін дії повістки спливає з початком нового терміну повноважень Конгресу у січні. Очікується, що республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників на майбутніх виборах 8 листопада, а якщо вони повернуться до влади, планують негайно припинити розслідування.

Минулого тижня група з семи демократів і двох республіканців одноголосно проголосувала за те, щоб змусити Трампа постати перед слідчими. Трамп засудив цей крок, запитавши, чому комітет задля цього чекав аж до свого останнього засідання.

Розслідування видало понад 100 повісток до суду, але їх виконання не вдалося реалізувати. Колишній помічник Трампа Стів Беннон став єдиною людиною, яка була засуджена за неповагу до Конгресу через таку відмову. Беннона засудили до чотирьох місяців тюремного ув’язнення, але він досі залишається під заставою до розгляду апеляції.