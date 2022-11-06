«ПВК Вагнера» ​​набирає «ополченців» у Бєлгородській і Курській областях РФ

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин повідомив, що його компанія створює центри підготовки бійців «ополчення» у Бєлгородській і Курській областях Росії. До фінансування підготовки бізнесмен запропонував залучити регіональний бізнес. При цьому він уточнив, що самі навчальні центри фінансує особисто.

«Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% – продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві», – йдеться у повідомленні компанії Пригожина «Конкорд».

Бєлгородське видання Fonar.tv пише, що у групах «ПВК Вагнера» в соцмережах вже з’явилися оголошення про набір до так званого «ополчення». Раніше повідомлялося, що ПВК веде в Бєлгородській області Росії будівництво оборонних укріплень, які місцеві жителі назвали «лінією Вагнера».

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб, але бійці групи беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців «ПВК Вагнера» підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» почала вербувати у свої лави російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Вербуванням займається особисто Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.