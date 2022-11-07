Российские СМИ рассказывают, как под Сватово погиб целый батальон мобилизованных россиян

Российские СМИ со ссылкой на родственников российских мобилизованных пишут о том, что под Сватово погибли около 500 набранных во время мобилизации бойцов. Все – из одного подразделения. Произошло это в первых числах ноября. Судя по информации из российских источников, как минимум часть россиян была мобилизована в Воронежской области.

Родственники

Российские издания «Верстка» и «Дождь» опубликовали свидетельства и обращение родственников бойцов подразделения, а также свидетельство выживших мобилизованных.

«Верстка» приводит свидетельства одного из выживших россиских военнослужащих Алексея Агафонова. По его словам, батальйон погиб под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области. По его свидетельствам можно судить о масштабах потерь: не менее 500 человек.

«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли, окопались, а под утро начался обстрел – артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные – всё», – цитирует его слова российское издание.

О сотнях погибших под луганской Макеевкой «Верстке» рассказала супруга еще одного мобилизованного. «Погибших, конечно, больше половины», говорит она со ссылкой на мужа.

В этой точке фронта это не первые потери мобилизованных

Выживший Алексей Агафонов рассказал российскии журналистам, что до прихода их батальона на этих же позициях разбили как минимум ещё один батальон из мобилизованных. По его словам, на момент захода туда его подразделения там уже были десятки трупов.

«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут, в Луганской области, на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», – рассказал он.

По его словам, в район Сватово свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать бреши в обороне. Ему доводилось видеть небольшие группы выживших и из других батальонов российских мобилизованных.

Позже слова Агафонова подтвердил «Верстке» ещё один мобилизованный из Воронежской области Николай Воронин.

Ранее российские источники уже рассказывали о случаях, когда в боях были уничтожены целые подразделения мобилизованных в России. Так издание «Медиазона», ссылаясь на рассказ выжившего, рассказывало о том, что после боя под Лиманом был разгромлен взвод мобилизованных, а выжившие прятались от командования.

Но такие значительные одновременные потери фиксируются впервые.

Начальства нет, уходят пешком

Российсткие военные и их родственники рассказывают о том, что в местах горячих боев с мобилизованными нет их командования, а остатки подразделений после разгрома пешком отступают в хаотическом порядке. Те, кто отступил, прячутся, так как боятся наказания за дезертирство.

Жена ещё одного выжившего мобилизованного – Людмила Черных – рассказала «Верстке» о таком случае, когда мобилизованные прячутся на оккупированной территории.

«Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел, и они из Краснодона (скорее всего, женщина путает географию, так как Краснодон расположен далеко в тылу российских войск – ред.) добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят помощи», – рассказала Черных российским журналистам.

Страхи наказания и возврата на передовую у мобилизованных не безосновательны. Еще в конце октября 2022 года российский телеграм-канал ASTRA опубликовал видео с рассказом о 20 мобилизованных, которых удерживают на оккупированной территории Луганской области из-за отказа возвращаться на передовую.

Лагерь отказников после того, как инормация появилась в СМИ, перевели в другое место, пишет Astra. По информации издания, отказавшихся воевать теперь удерживают в новом подвале-лагере, а российские командиры угрожают им расстрелом.

Правозащитники сообщают, что Следственный комитет России еще в сентябре 2022 года начал возбуждать уголовные дела против мобилизованных за невыполнение приказа.

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