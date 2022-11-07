Мобілізований, контрактник, строковик. Які можливості кожного зі статусів у ЗСУ

Чисельність Збройних сил України в період повномасштабної масштабної відсічі Росії виросла до 700 тисяч (без урахування Нацгвардії, прикордонників і поліції). Це мобілізовані, контрактники та строковики, які переслужили свій термін. У жовтні 2022 року набув чинності закон, що скасовує призов на військову службу під час воєнного стану, а навесні призов та демобілізація були скасовані указом президента. Відповідно, у деяких строковиків служба пішла на третій рік.

Радіо Донбас Реалії часто запитують військові: які можливості є в кожного з цих статусів, чи варто переходити з одного на інший, і чи можливо взагалі це? Пояснюємо.

Строковики

Незважаючи на те, що були скасовані весняний та осінній призови, в армії залишаються ті, хто проходить строкову службу. Це військові призову осені 2019-го, весни 2020-го та осені 2020-го. Їхня демобілізація відкладається, на скільки саме – невідомо, проте можливо, аж до кінця воєнного стану.

Відомо, що частина строковиків (у деяких частинах переважна більшість) вже перейшла на контрактну службу. Але є ті, хто досі думає – а що краще?

Головна відмінність від контрактників та мобілізованих – строковиків не відправляють на передову. Вони отримують бойові на рівні з контрактниками та мобілізованими, проте, авжеж, не отримують премій, які передбачені за перебування на передових позиціях. Підписання контракту дає можливість будувати кар'єру в армії та потрапити на фронт, а вже перевага це чи ні, залежить від бажання і налаштованості кожного. Контракт не допоможе демобілізуватися раніше, тому що у період воєнного стану він не завершується і не розривається (а демобілізація строковиків теоретично може настати раніше, якщо буде такий указ).

Мобілізовані

Наразі мобілізовані українці складають значну частку в структурі Збройних сил України. Строків перебування у війську за мобілізацією наразі ніхто не знає. Скоріше за все, що до закінчення воєнного стану, або оголошення демобілізації. Майже в усьому мобілізовані мають такі самі можливості, як і контрактники: підвищення у званні, кар'єрне зростання.



«Мобілізовані користуються всіма правами військовослужбовців», – пояснює начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

Підтверджує це й боєць одного з батальйонів ТРО Іван. Незважаючи на те, що він прийшов до тероборони добровольцем на початку вторгнення, зараз він у статусі мобілізованого, як і більшість у підрозділі.

«Було таке, що питали – хто хоче залишитись в армії після війни. Щоб їм писати якісь не рандомні посади, а такі, щоб відповідали їхнім схильностям, і далі можна було по кар'єрній драбині рухатись. Були випадки, коли командирами відділень (і, відповідно, молодшими сержантами) ставали люди, які і строкову не служили, тобто мали звання солдат. Це як виняток. А типова ситуація, коли після строкової хтось мав старшого солдата, а тут отримував молодшого сержанта, бо командиру відділення мають присвоїти таке звання», – розповідає Іван.

Також мобілізовані можуть перейти на контрактну службу. Наприклад, якщо є бажання служити в іншому підрозділі: перейшовши на контракт, можна туди перевестися. Щоправда, у мобілізованих є більше можливостей залишити військову службу у зв’язку із сімейними обставинами. Наприклад, при народженні третьої дитини. В контрактників такої можливості немає.

Контракт

Саме цей вид служби в Збройних силах розглядається як головний. Перш за все, контракт передбачає добровільне бажання приєднатися до збройних сил. Він має різні строки, що залежить від категорій.

Рядовий склад – 3 роки

Сержантсько-старшинський складу – від 3 до 5 років

Офіцери – до 5 років.

Офіцери, що оволоділи авіаційними спеціальностями – 10 років.

Але зараз почали укладати контракти, що передбачають службу до закінчення воєнного стану. Крім того, є така форма контракту, як контракт із громадянином іншої держави. Для них є додаткова підстава для звільнення – за власним бажанням, говорить адвокат приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

З можливостей можна відзначити те, що можна обирати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Така служба дає перспективи для кар’єрного зростання, адже є кістяком армії. Однак, попри те, що контракт зачасту має визначені терміни, зараз залишити армію по строку закінчення контракту не можна. Всі контракти автоматично подовжені до закінчення воєнного стану та оголошення демобілізації.



«З власної практики скажу, що в мене є випадки, коли строк дії контракту мав закінчитися 28 лютого. І ці військові зараз продовжують служити. Є 26 стаття закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Під час воєнного стану таке поняття, як звільнення у зв’язку із закінчення строку контракту, воно прибрано», – розповів Роман Лихачов.

Чи переходити на контракт?

Загалом, наразі багато в чому мобілізовані та строковики мають такі самі права та можливості, як і контрактники. Але все ж деякі відмінності є. Тож:

Якщо людина перебуває на строковій службі, але хоче брати участь у бойових діях, то перехід на контракт прискорить всі процеси. Якщо є бажання залишатися в армії після закінчення воєнного стану та йти шляхом кар'єрного зростання, то також є сенс переходити. Звісно, мобілізовані так само можуть отримувати звання, навички. Але після демобілізації все одно треба буде підписувати контракт. Також перейти на контракт можна у разі, якщо є бажання перевестися в якийсь певний підрозділ. Якщо ж шукати варіант, як швидше залишити армію, то перехід на контракт навряд допоможе у цьому. Мала ймовірність, що контрактники зможуть залишити військо раніше за мобілізованих, або строковиків. Так само в тих же мобілізованих більше варіантів залишити військо за сімейними обставинами.

І також кілька слів про ДФТГ: Добровільні формування територіальних громад не є частиною ЗСУ. Відповідно, їхні члени не є військовослужбовцями. Покинути такі підрозділи можна в будь-який момент. Були моменти, коли такі підрозділи несли втрати в ході бойових дій – пораненими та загиблими. Але через відсутність статусу військовослужбовців вони або їхні рідні не можуть розраховувати на компенсацію. За словами адвоката приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов радить завжди перевіряти – з ким саме і що ви підписували, та мати примірник такого документу у себе. На початку повномасштабного вторгнення багато людей плутали ДФТГ із військами територіальної оборони ЗСУ. ДФТГ фінансується не Міноборони, а місцевою владою, та й загалом із цими об'єднаннями є чимало юридичної плутанини, тож пояснимо це вже в наступних матеріалах.

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