До України прибули системи ППО NASAMS і Aspide – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони.

«Дивіться, хто тут! Системи ППО NASAMS і Aspide прибули до України. Ця зброя значно посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим», – заявив він.

Резніков подякував за надання озброєння Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам.

На початку листопада Пентагон заявив, що США планують надати Україні дві системи NASAMS найближчими тижнями.

Він не уточнив, скільки саме систем отримала Україна і коли вони прибули.