Україна отримала танки Т-72 – Зеленський подякував трьом країнам

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за надання 90 танків – про це він заявив 5 листопада.

«Щиро вдячні Нідерландам, Сполученим Штатам та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки», – повідомив він.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна отримала новий пакет військової допомоги зі США на 400 мільйонів доларів.

До пакету увійшли, зокрема, танки Т-72, бронетранспортери M1117, бронекатери і дрони Phoenix Ghost.

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Як уточнили на брифінгу в Пентагоні, йдеться про 1100 дронів-камікадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортерів, 40 бронекатерів та радянські танки Т-72, що стояли на озброєнні Чехії.