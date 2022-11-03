Парламент Болгарії підтримав відправку Україні важкої зброї

Парламент Болгарії переважною більшістю голосів проголосував за направлення Україні важкої зброї, поклавши край місяцям напруги та суперечок навколо цієї теми між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.

Голосування 175 голосами проти 49 за цей захід ознаменувало рідкісний момент консенсусу глибоко розділеного політикуму Болгарії.

Після рішення Болгарії, яке дозволить постачати Україні важку зброю, а також запасні частини, Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.